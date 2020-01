Nadal debutará en Melbourne ante el boliviano Dellien y evita a Djokovic y Federer hasta la final

El tenista español Rafa Nadal debutará ante el boliviano Hugo Dellien en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que da comienzo el próximo lunes, y se enfrentará a un duro cuadro hasta las rondas finales, aunque evitó al suizo Roger Federer por su lado.

El sorteo que se celebró este jueves del cuadro final del 'grande' que se disputa en Melbourne Park no fue excesivamente benévolo con el de Manacor, pese a que la pista dura tampoco deja excesivo margen para poder elegir qué rivales son más adecuados.

The men's draw is out, with top seed Rafael Nadal up against Hugo Dellien in round one. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/I66CMwFLGF