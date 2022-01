Muguruza: "Siempre he creído en mí, estando en lo más alto o más abajo"

La tenista española Garbiñe Muguruza se mostró "satisfecha" tras ganar en Primera Ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada 2022, a la francesa Clara Burel (3-6 y 4-6) y añadió que "siempre" ha creído en sí misma, incluso cuando ha estado "más abajo" en el ranking.

"Siempre he creído en mí, tanto si he estado en el puesto más alto del ranking o más abajo, eso tiene que ser indiferente. Sigo en mi misma línea de conseguir buenos resultados", manifestó en Eurosport tras el partido.

En este sentido, reconoció que "siempre" ha notado la presión de jugar en un Grand Slam. "La verdad es que ahora que estoy más en el punto de mira, no cambia lo que siento cuando juego un 'Grand Slam'", aportó la hispanovenezolana, que vuelve a ser candidata a ganar.

Sobre su estreno en este Australian Open, aseguró estar "satisfecha". "Es una primera ronda de 'Grand Slam' y nunca se sabe. Hoy he jugado contra una jugadora que no la conocía y hace que el partido sea extraño. Pese a los nervios e incertidumbre estoy contenta por mi juego y por haber superado este primer partido", celebró.

Preguntada por su costumbre de no mirar el cuadro y no conocer a su rival hasta el día antes, explicó que todo tuvo su inicio en su primer Abierto de Australia. "Empecé en la primera vez que vine a Australia, en lo de no mirar los cuadros. No miro nada, no pregunto a nadie, y lo mantengo en secreto", señaló.