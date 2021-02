Las gradas de Melbourne enloquecen con la remontada de Kyrgios ante Ugo Humbert

El australiano Nick Kyrgios desató la locura en el estadio John Cain Arena de Melbourne Park tras culminar una gran remontada frente al francés Ugo Humbert (29), ante el que salvó dos puntos de partido en el duelo correspondiente a la segunda ronda del Abierto de Australia, y se enfrentará en su siguiente encuentro con el austriaco Dominic Thiem (3).

“Sois increíble chicos. No sé cómo lo he hecho, ha sido uno de los partidos más locos que he jugado en mi vida”, dijo tras finalizar el choque.

El resultado final fue 5-7, 6-4, 6-3, 6-7(2) y 6-3 y el duelo se mantuvo durante tres horas y media. Fue una gran batalla en la que Kyrgios rompió incluso una raqueta, fruto de su frustración, y en el que salvó dos pelotas de partido al resto durante la disputa del cuarto set.

'Ambientazo' en la grada

El ambiente fue más propio de una eliminatoria de Copa Davis que de un partido de Grand Slam después de que la ruidosa afición australiana animara cada error no forzado y doble falta del joven francés. El australiano logró 30 saques directos, y con ellos logró nivelar sus fallos desde el fondo.

Kyrgios, que firmó su quinta aparición en tercera ronda en el ‘major’ australiano, tendrá la oportunidad de abrir su casillero frente al austriaco Thiem después de que el jugador europeo se impusiera en el único duelo que mantuvieron, en el torneo de Niza en 2015, tras el abandono del ‘aussie’ por lesión.