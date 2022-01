Kyrgios celebra su victoria en primera ronda a lo CR7 y con una cerveza

Nick Kyrgios cumplió en su estreno en el Abierto de Australia tras superar al británico Liam Broday (6-4, 6-4, 6-3). Reaparecía en partido oficial tras su último partido, disputado en el Abierto de Estados Unidos y que perdió, en primera ronda, contra el español Roberto Bautista (15). Kyrgios, se superó en su estreno por octava vez en su carrera, levantó al público de sus asientos tras ejecutar un servicio por debajo y entre las piernas durante una primera manga que dominó con una temprana rotura.

Su siguiente rival será el ruso Daniil Medvedev (1), que venció por su parte al suizo Henri Laaksonen en tres mangas también. “Vamos a jugar en la Rod Laver. Él es un jugador increíble. Pero estoy concentrado en el dobles de mañana con Thanasi”, dijo tras finalizar su encuentro. Pero Kyrgios, no solo cumplió durante el partido, sino que también cumplió en el aspecto en el que mejor se desenvuelve y en el que es el número 1 del mundo, levantar a la grada y festejar como el que más.

Para empezar, celebró la victoria rememorando a Cristiano Ronaldo y su famoso salto para acabar con los brazos estirados y gritar 'Siu'. Pero Kyrgios siempre va un paso más allá y concluyó la celebración con una cerveza de un seguidor del público.

Nick Kyrgios just can't help himself ??#AusOpen | @NickKyrgiospic.twitter.com/KHaJXe33PY