El alivio de Bautista tras imponerse a Murray: "No recordaba que en 2019 fuera tan horroroso"

El español Roberto Bautista (n.24) comentó en la rueda de prensa posterior a su victoria contra el británico Andy Murray, en tercera ronda, que no recordaba que el partido en 2019 en Melbourne contra el mismo rival “fuera tan horroroso” como el de este sábado, después de que el público de la Margaret Court apoyara incondicionalmente al británico.

"Ha sido duro. No recordaba que en 2019 fuera tan horroroso. Ha sido un partido difícil. Él sabe jugar muy bien con el público y con todo. Él estaba sintiendo la pelota y sabía lo que hacía. Salía de los momentos complicados con magia", agregó después de superar por quinta vez la cuarta ronda en Melbourne Park. "He podido cerrar el partido en el cuarto set. No ha sido fácil manejar toda la tensión, el público en contra. Todo lo que hace sentir Andy en un partido de Grand Slam", apuntó.

"Estoy feliz de estar otra vez en una segunda semana. Se lo igualado que está todo hoy en día. Estoy con confianza y me se siento jugando bien a tenis”, comentó tras cerrar una lucha que alcanzó las tres horas y media.

“He acabado cansado pero es normal. Ha sido duro y acabas un poco magullado”, admitió un Bautista que se enfrentará al estadounidense Tommy Paul este lunes en los octavos de final. “Es un jugador que ha progresado mucho, es sólido y saca muy bien. Me voy a preocupar de mis cosas y de mi tenis, a jugar de tú a tú”, concluyó.