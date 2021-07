Carreño se cita con Krajinovic en la final de Hamburgo; Ruud elimina a Carballés

El español Pablo Carreño se clasificó este sábado para la final del Torneo de Hamburgo tras derrotar en semifinales en dos sets al argentino Federico Delbonis por 7-6 (2) y 6-3 tras una hora y 55 minutos de partido.



La igualdad marcó la primera manga entre el español, decimotercero en la ATP, y el argentino, número 48 del mundo. Ninguno fue capaz de romper el servicio de su rival por lo que el set se decantó a favor de Carreño tras un tie-break que se llevó por 7-2 tras casi una hora de juego.



En la segunda, el tenista asturiano aumentó su nivel y aprovechó dos de las siete oportunidades de break que tuvo, lo que le permitió sellar su billete a la final con mayor comodidad en la tercera victoria que logra ante Delbonis tras ocho enfrentamientos entre ambos.



El rival de Carreño en la final será el serbio Filip Krajinovic, sexto favorito, quien tras dar la sorpresa en cuartos al vencer en tres sets al griego Stefanos Tsitsipas, primer cabeza de serie, superó en semifinales a su compatriota Laslo Djere por 6-4 y 6-2 tras 1 hora y 35 minutos.





El noruego Kasper Ruud dejó sin opciones al español Roberto Carballés y accedió al último partido del torneo de Bastad (Suecia) donde se enfrentará al argentino Federico Coria que previamente ganó su presencia en la primera final de su carrera tras ganar al alemán Yannick Hanfmann.





