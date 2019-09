Tiger Woods se pone en pie ante el juego de Rafa Nadal en el US Open

El partido de Rafa Nadal ante Cilic de la pasada madrugada en Estados Unidos, ha dado la vuelta al mundo por puntos imposibles made in Nadal, pero además por las celebraciones de los aficionados estadounidenses en la grada. El golfista Tiger Woods fue uno de los que más llamó la atención.

Rafael Nadal Parera celebró su buen juego en la pista central de Flashing Meadows y su "conexión" con el público neoyorquino del Abierto de EE.UU., donde se enfrentará en cuartos a su "amigo" el argentino Diego Schwartzman, que definió como uno de los tenistas con más talento del circuito.

Rafa Nadal il est en mode conquête #USOpen ! Comment il a détruit Cilic c’est incroyable. Même Tiger Woods était déchaîné en tribune. ���� #VamosRafa �������������������� ( �� @Eurosport_ES ) pic.twitter.com/IR9fEhJFwB — M. ����⭐️⭐️ (@DZmafiia13) September 3, 2019

Nadal, número dos del mundo, superó este lunes en octavos del Abierto de EE.UU. al croata Marin Cilic en cuatro sets, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2, lo que le enfrentará al argentino Diego Schwartzman en cuartos de final tras un partido en que el balear protagonizó algunos puntos memorables.

En la rueda de prensa posterior, Nadal explicó algunos de esos puntos, claves en el cuarto juego del tercer set para ir por delante y ganar luego el partido con autoridad.

"Son momentos bonitos" y de "gran electricidad", dijo Nadal, que le permiten tener esa "conexión" con el público del US Open, al que cree que le gusta su "estilo e intensidad en la pista", apuntó el tenista español, que al acabar el partido también tuvo unas palabras de elogio para el golfista Tiger Woods, que lo apoyaba desde la grada.





Las palabras de Nadal sobre el golfista Tiger Woods



Tras el partido, el tenista manacorí dedicó unas palabras al golfista tras las preguntas que le hicieron en la pista:

- Tienes un amigo aquí y es Tiger Woods. ¿Qué consejo podéis daros el uno al otro sobre el hecho de ganar y seguir siendo competitivos en vuestras carreras?

- “Yo creo que Tiger no necesita ningún consejo y menos de mí. Para mí e4s un honor enorme jugar delante de todos vosotros pero especialmente delante de Tiger. Es muy especial. Siempre digo que no he tenido grandes ídolos, pero si tengo que elegir uno es él. Siempre intento seguirle en cada golpe que da durante el año y para mí es un gran placer tenerle aquí apoyando, significa mucho. Él es un gran ejemplo para el deporte y uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. Ya le felicité por haber protagonizado uno de los mejores regresos de la historia del deporte ganando el Masters este año”.

- La gente que te conoce sabe que uno de tus hobbies es la pesca y otro es el golf. ¿Te ha dado algún consejo Tiger?

- “Bueno, honestamente es mejor que Tiger no vea mi swing. Tal vez pueda perder un poco de ritmo después de eso”.