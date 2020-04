Thiem rechaza la idea de donar dinero para otros jugadores, mientras Schwartzman ve "difícil" retomar el tenis

El austríaco Dominic Thiem, actual número tres del ránking ATP, ha rechazado la idea de crear un fondo para apoyar a jugadores que sufran problemas económicos debido al parón de actividades por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista vía Skype emitida en la versión electrónica del diario austríaco Kronenzeitung, el jugador asegura que en las clases inferiores del circuito "hay muchos jugadores que no someten todo al deporte y que no viven la vida de un profesional como debe ser".

"Por eso, no veo por qué debería dar dinero para jugadores así. Sinceramente, prefiero darle dinero a personas y organizaciones que realmente lo necesitan", agregó Thiem.

"A ninguno de los mejores jugadores nos han regalado nada. Y además, ningún tenista, ni siquiera los que están abajo del todo (en el ránking), lucha por sobrevivir, ninguno se morirá de hambre", manifestó el austríaco.

A mediados de abril, Novak Djokovic, número uno del mundo y presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, propuso crear un fondo de apoyo para sus compañeros, tras hablar con el español Rafael Nadal (número 2) y con el suizo Roger Federer (número 4).

"Tenemos que ayudar a los jugadores. Muchos de ellos están considerando dejar el tenis profesional porque simplemente no pueden sobrevivir financieramente", señaló Djokovic en una carta enviada a los demás jugadores del ránking ATP.

Mientras que la ATP habría asignado un millón de dólares para ayudar a los jugadores clasificados entre los puestos 150 y el 400 del mundo, los tres grandes buscarían un rango de apoyo entre el número 250 y el 700.

Por otra parte, Thiem destacó que ha intentado mantenerse en forma durante las semanas de cuarentena y confinamiento, que en Austria no fue tan duro como en otros países.

Desde la semana pasada, el astro austríaco ya está entrenando en un centro de tenis de Viena, aunque sin un objetivo concreto, ya que nadie sabe cómo va a seguir el circuito de la ATP.

"Estoy a un nivel bastante bueno en cuanto a mi físico, pero ahora lo importante es volver a estar en la cancha de tenis", dijo.

"Un plan concreto de entrenamiento no existe. Este exitsirá cuando sepamos cómo sigue el circuito", agregó.

En cuanto a la posibilidad de participar con Austria en la final de la Copa Davis en Madrid a finales de noviembre próximo, Thiem dijo que se trata de una fecha "realista" para poder ser jugada tal y como está previsto.

"Quiero jugar allí, porque es un evento genial. A mí me gusta mucho jugar Copa Davis y con el mejor hombre (en el equipo austríaco) podemos tener buenas posibilidad en Madrid. Sí quiero jugar, voy a jugar", concluyó.

El tenista argentino Diego Schwartzman afirmó que difícilmente se pueda jugar este año en el circuito a causa de la pandemia del coronavirus que puso en pausa el calendario de la ATP.

“Hay muy poca información de cuándo se va a retomar el circuito. Al principio la comunicación fue muy mala por parte de la ATP sobre las cancelaciones, creo que también los agarró desprevenidos. Veo muy difícil poder jugar este año”, señaló 'El Peque' en una entrevista con TNT Sports.

“No sé si lo más sano ya sería que nos digan que el año está perdido, cada 15 días nos vamos enterando de que se atrasa el circuito un tiempo más. El tenis se juega cada semana en un país diferente, no es fácil de retomar”, agregó el actual número 13 de la clasificación mundial.

Con respecto a la propuesta que lanzó el suizo Roger Federer de unificar el comando del tenis mundial al fusionar la ATP y WTA, Schwartzman sostuvo: “Para mí sumaría mucho tener una única federación. Creo que hoy el tenis está administrado en varios lugares y creo que si las mujeres y los hombres pudieran venderse de la misma manera sería beneficioso”.

“El problema del tenis es que está muy mal distribuida la plata que genera. No puede ser que alguien que está en los 100 del mundo no pueda vivir del deporte o no pueda disfrutar de viajar con su entrenador”, profundizó en su análisis de la realidad del deporte a nivel global.