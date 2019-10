El tenista español al que el vestuario le jugó una mala pasada

Llevar los pantalones rotos (o que estos se te rompan en pleno encuentro) no es en absoluto recomendable para un tenista. Al menos, si este quiere terminar el partido. Y lo que es más importante: ganarlo. Pueden preguntarle a Bernabé Zapata Miralles, tenista español número 232 del mundo descalificado del Challenger de Mouilleron Le Captif (Francia) por no llevar esta prenda en las mejores condiciones.

Este hecho inaudito sucedió en pleno segundo set de su partido de primera ronda ante el canadiense Steven Diez (número 158). Este ganaba a Zapata Miralles por 6-2 y 4-1 cuando, de repente, el juez de silla entró en acción. Con motivo de uno de los descansos del encuentro, habló con el español para decirle que no podía seguir jugando con los pantalones que llevaba: tenía que cambiárselos, porque estaban rotos.

Zapata Miralles, muy sorprendido, no entendía nada. “Tienes un agujero en los pantalones, no puedes jugar así”, le insistió el árbitro. El joven de 22 años fue instado a encontrar a alguien del público que pudiese proveerle de pantalones nuevos, porque no contaba con unos de repuesto. No hubo suerte ni con esta empresa ni a la hora de suplicar clemencia, por este motivo, al ideólogo de la problemática.

Fue entonces cuando el supervisor del torneo entró en acción, con idéntica advertencia: Zapata Miralles no podía continuar con unos pantalones tan rotos como aquellos. En vista de que no había solución para la polémica, la decisión del árbitro fue rotunda: descalificación “por romper el código de vestimenta”. Al igual que unos pantalones no “aceptables para jugar”. Aún hay dudas al respecto de a quién le causó más sorpresa la medida: si al perjudicado o a su rival, víctima y beneficiado respectivamente de una situación sin duda fuera de toda normalidad.