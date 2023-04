Dimitrov y Shapovalov se meten en octavos de final

El búlgaro Grigor Dimitrov, 31 de la clasificación mundial, ha abierto su debut en el Trofeo Conde de Godó con una plácida victoria sobre el ecuatoriano Emilio Gómez, número 120 del mundo, por 6-3 y 6-1 en una hora y tres minutos de juego.

Dimitrov, úndecimo cabeza de serie del torneo, se medirá en octavos de final al ganador del choque entre el australiano Alex de Miñaur y el ruso Alexander Shevchenko.

El canadiense Denis Shapovalov, 28 del la ATP, por su parte, supo solventar su duelo en dos sets (6-4 y 6-3) ante el eslovaco Jozef Kovalik, procedente de la fase previa

Backhand day ??



???? @denis_shapo wins his first match in #BCNOpenBS against ???? Kovalik 6-4, 6-3@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBSpic.twitter.com/2HDtTN1pDu