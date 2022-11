Sakkari, primera semifinalista; Jabeur se impone a Pegula

La tenista griega Maria Sakkari se convirtió este miércoles en la primera semifinalista de las Finales de la WTA que se están disputando en la localidad estadounidense de Fort Worth tras imponerse (6-2 y 6-4) a la bielorrusa Aryna Sabalenka, mientras que la tunecina Ons Jabeur estrenó su casillero de victorias ante la local Jessica Pegula (1-6, 6-3 y 6-3).

Sakkari, quinta cabeza de serie, se hizo con el primer billete para los cruces en el Grupo Nancy Richey tras conquistar con autoridad su segundo triunfo en la cita que reúne a las ocho mejores de la temporada 2022, aunque aún no tiene asegurado el primer puesto.

SEMI-FINAL SAKKARI ?? @mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group! #WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp

La griega tuvo menos trabajo que en su debut ante Pegula y necesitó una hora y 40 minutos para derrotar a una rival que fue siempre a remolque en las dos mangas. Sakkari rompió pronto en la primera para ponerse por delante y después de desaprovechar dos bolas de rotura, tuvo que esmerarse para salvar las dos que tuvo Sabalenka, que acabaría cediendo con otro 'break' más.

En el segundo set, parecía que se repetiría la historia tras dos quiebres seguidos de la helena para ponerse 3-0 y servicio, pero ahí llegó el mejor momento de la bielorrusa que replicó para hacerse con cuatro juegos seguidos. Sin embargo, Sakkari se volvió a asentar y se llevó los dos últimos para hacerse con la victoria.

Por otro lado, en el duelo que abrió la jornada, la tunecina Ons Jabeur se rehizo tras la derrota ante Sabalenka y sumó su primer triunfo después de remontar (1-6, 6-3 y 6-3) a una Jessica Pegula que se queda al borde de la eliminación del 'Torneo de Maestras'.

There's nothing like your FIRST WTA Finals win!@Ons_Jabeur rallies for a 1-6, 6-3, 6-3 comeback over Pegula ??#WTAFinalspic.twitter.com/8dMBvIq1Wa