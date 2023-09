Sabalenka-Gauff será la final del US Open femenino

La bielorrusa Aryna Sabalenka (2), que el lunes se convertirá en la nueva número uno de la WTA, logró este jueves una remontada milagrosa ante la estadounidense Madison Keys (17) y jugará el sábado la final del Abierto de Estados Unidos contra la también estadounidense Coco Gauff (6).

Sabalenka se anotó el triunfo en las semifinales por 0-6, 7-6(1) y 7-6(5) en dos horas y 32 minutos después de un partido loco en el que Keys tenía el triunfo al alcance de la mano y en el que la bielorrusa 'resucitó' cuando ni ella misma lo esperaba.

Con un tenis excepcional y que rozó la perfección, Keys pasó por encima de su rival en el primer set y desesperó a una Sabalenka que mostró su frustración y rabia con gritos a su cuerpo técnico.

Keys, finalista del Abierto de EE.UU. en 2017, siguió a un nivel excelente en la segunda manga y sacó para cerrar el partido con 5-4 a su favor. Sin embargo, a la estadounidense le tembló el brazo en el peor momento, concedió un 'break' con un juego en blanco (5-5) y perdió el 'tie break' del segundo set ante una Sabalenka que, de repente, se había enganchado a la final.

Keys, que llevó un vendaje en el muslo izquierdo en la última manga, ya no pudo recuperar el nivel del arranque y Sabalenka, tras un set muy disputado, selló la victoria de nuevo en el 'tie break'.

La bielorrusa dejó una de las imágenes cómicas del día en el desempate ya que olvidó que se jugaba a diez puntos (por ser el último set) y celebró antes de hora su victoria al llegar al punto siete.

"Pensaba que era a siete, no lo sé, estaba hecha un lío...", admitió con una sonrisa tras el encuentro. "Fue una locura. Gracias a mi equipo, que me recordó que era a diez", añadió. Sabalenka aseguró además que Keys jugó en el comienzo del encuentro "un tenis increíble".

Por último, Sabalenka habló de su rival por el título, Coco Gauff, que este jueves derrotó en su partido de semifinales a la checa Karolina Muchova (10) por 6-4 y 7-5 en dos horas y tres minutos. "Es una jugadora increíble, está jugando un tenis increíble aquí. La gente la va a apoyar mucho (...), pero yo iré ahí y haré todo lo que pueda. Estaré luchando en cada punto", dijo.

De 19 años, Gauff es la gran sensación del tenis femenino en EE.UU. y la estadounidense más joven en llegar a la final del 'grande' neoyorquino desde Serena Williams en 1999.

De 19 años, Gauff es la gran sensación del tenis femenino en EE.UU. y la estadounidense más joven en llegar a la final del 'grande' neoyorquino desde Serena Williams en 1999.

Llamada a ser la heredera de las hermanas Williams, Gauff doblegó en semifinales a la checa Karolina Muchova (10) por 6-4 y 7-5 en dos horas y tres minutos, y se convirtió así en la estadounidense más joven en llegar a la final del 'grande' neoyorquino desde Serena Williams en 1999.

Este encuentro de semifinales contra Muchova, que Gauff concretó en su sexta bola de partido y que tuvo momentos vibrantes como un punto de 40 golpes en el juego final, fue suspendido durante aproximadamente 50 minutos al comienzo del segundo set por una protesta ecologista en la grada.

