Roberto Bautista sigue adelante en Dubai; Pablo Carreño y Alejandro Davidovich se despiden

El tenista españoles Roberto Bautista ha superado la segunda ronda del torneo de Dubai, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras beneficiarse de la retirada del australiano Matthew Ebden, mientras que Pablo Carreño y Alejandro Davidovich cayeron eliminados.

El castellonense, finalista la pasada semana en Doha, se estrenó en la cita dubaití con una victoria cómoda ya que Ebden, que ya se tuvo que retirar en semifinales del torneo de Marsella (Francia) por un problema en la pierna izquierda, tampoco pudo aguantar cuando perdía por 4-1 y 40-0.

El de Castellón, cuarto cabeza de serie, tendrá ahora un duro examen en los octavos de final ante el prometedor italiano Jannick Sinner, decimosexto favorito del evento asiático.

Bautista se quedó solo ya que tanto Pablo Carreño como Alejandro Davidovich no pudieron ganar sus respectivos duelos. El asturiano, que debutaba en la segunda ronda como sexto cabeza de serie, no pudo con el húngaro Marton Fucsovics, que le remontó para imponerse por 6-7(5), 6-3, 6-2, mientras que el malagueño no pudo con el serbio Filip Krajinovic, ganador en dos sets por 7-5, 6-4.