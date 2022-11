Rafa Nadal, tras perder ante Fritz: "Como en en cole, en mis notas, necesita mejorar"

La reflexión de Rafa Nadal tras perder su primer partido de las 'ATP Finals' ante el norteamericano Taylor Fritz (7-6 y 6-1) no pudieron ser más sinceras.

Nadal es consciente de que tiene aún opciones, pero "estamos en una posición peor que hace unas cuantas horas. Solo queda aceptar la derrota, digerirla, entrenar bien mañana y jugar el martes con determinación", declaró en rueda de prensa a la pregunta de Ángel García.

"Para mí a estas alturas una victoria pronto en el torneo era importante. Eso no quita que tenga otra opción para la que dé todo", prosiguió.

Parte de esta primera derrota también forma parte "aceptar que muchas veces aunque uno entrene bien las cosas en la competición no salen igual". Y es que asume la falta de rodaje en las últimas fechas y que su rival de este domingo ha sabido sacar provecho de las carencias del manacorí: "Me ha hecho jugar con precipitación, y he jugado muy poco en los últimos meses. La realidad es que las opciones de perder eran muy altas, Fritz lo han hecho muy bien".

"Yo, como ponían en el las notas del cole, tengo un 'necesita mejorar''", finalizó.

Dieocho años sin tres derrotas seguidas en diferentes torneos

Es cierto que a Rafa Nadal le está faltando continuidad en una temporada muy marcada por las lesiones, pero existe un dato demoledor: hacía dieciocho años que el tenista español no perdía tres partidos seguidos en tres torneos diferentes: US Open, Paris Bercy y Copa de Maestros.

No ocurre desde 2004, cuando Nadal no había ganado ni tan siquiera su primer Roland Garros. En 2009 perdió los tres primeros partidos, pero de una misma competición: en la fase de grupos de la Copa de Maestros.