Rafa Nadal, en Tiempo de Juego: "Cuando Federer ganó Roland Garros en 2009, me emocioné; merecía ganar"

Rafa Nadal fue el gran protagonista de El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo, con Juanma Castaño, tan solo dos días después de que diera la vuelta al mundo la imagen de un Nadal roto en lágrimas cogiendo de la mano a su amigo Roger Federer, justo tras poner el punto y final a su carrera como tenista.

"Pues no he visto la foto. No soy un gran seguidor de las redes sociales, lo siento por eso", reconoció Rafa Nadal, que no negó que la emoción por despedir a Federer fue más allá de lo que sucedió en la pista: "Soy una persona sensible, y cuando ves así a alguien a quien aprecias es difcíl no emocionarse, aunque se me fue un poquito de las manos", bromeó. "Cuando llegué a mi habitacíon, me volví a emocionar. Pero por lo que se vivió en aquella noche, fue difícil no emocionarme", insistió,

Nadal reconoció que en ningún momento vio reflejado en Federer el momento en que al mallorquín le toque retirarse: "Nada, cero. Sé que el momento de mi retirada llegará dentro de 'x' o de 'x' más un poquito, pero con 36 años y medio estamos en la recta final de mi carrera. Pero ahora ni me lo planteo ni me lo quiero plantear. Mi emoción no era culpa de eso, sino por el aprecio que siento hacia Federer", concretó.

Rafa ya sabía que Federer se iba a retirar, pero no tuvieron claro prácticamente hasta el final que pudieran jugar juntos, como hicieron el pasado viernes en la Layer Cup: "Él me lo dijo diez días antes de anunciarlo pero no sabía siquiera si podía jugar el dobles, por la rodilla. Emplazamos la conversación a una semana después, y él también sabía que yo, por mi situación, no puedo estar mucho tiempo fuera de casa. Lo único que le pude decir es "confírmame que vas a jugar para gestionarlo todo, y por poco que pueda, estaré contigo, juegues o no juegues"".

Nadal - Federer: una amistad de por vida

La admiración y el respeto entre Nadal y Federer es mutuo: "Nuestra rivalidad ha evolucionado como lo ha hecho nuestra amistad", explicó Rafa. "Cuando eres joven solo quieres ganar, ser el mejor, y con los años, creo que los dos, siendo deportistas, a medida que hemos ido teniendo vivencias juntos y haber compartido momentos de tristeza o decepción compitiendo entre nosotros, y llega un punto en que hemos apreciado lo que son estos partidos".

De Federer, Nadal cree que "en la Historia, no se ha visto a nadie hacerlo de forma tan elegante, tan majestuosa. Ganar tanto y tan bonito va a ser difícil de repetir".

Y confesó en Tiempo de Juego otro momento en el que Nadal se emocionó con Roger Federer: "Fue en Roland Garros, en 2009. Yo no quería que Roger ganara porque yo tenía opciones de ser el número 1, pero había sido capaz de ganarle en 2005, 2006, 2007 y 2008. Creo que alguien que está tan cerca, merecía ganar. Y cuando termina esa final, lloré, me emocioné por lo que suponía para él ganar Roland Garros y en Grand Slam".

"Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar", concluyó.