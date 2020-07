Rafa Nadal: "Estoy trabajando duro para intentar tener mi cuerpo listo y ser competitivo"

El tenista español Rafa Nadal, actual número 2 del ranking ATP, ha asegurado que está trabajando "duro" para ser competitivo en su regreso al circuito profesional, en agosto en Cincinnati o bien en el US Open, salvo nuevas cancelaciones. "Estoy encantado de poder volver a la normalidad. Es momento de ser responsable y hacer las cosas lo mejor posible. Estoy trabajando duro para intentar tener mi cuerpo listo y poder ser competitivo", aseguró desde su academia en un acto organizado por KIA.

Por otro lado, a preguntas de aficionados en las redes, negó tener un rival favorito "Mi rival favorito es a quien gano. Me gustan los retos, jugar contra Roger siempre ha sido un gran reto, también Nole, Andy, o David Ferrer", apuntó. "He tenido y tengo grandes oponentes, cada uno es un reto diferente y tienes que adaptar tu juego, ser competitivo para ganar. No tengo un rival favorito, disfruto de cada día y de cada rival, y me adapto", añadió.

En cuanto a qué le inspiró a jugar, aseguró que el tenis en general y ayudado por su tío Toni Nadal. "Fue algo personal. Desde niño, tenía a mi tío que era mi entrenador y me dio esta pasión por el deporte. Me habló de la historia del tenis. Siento pasión por el deporte en general, pero a tenis juego desde que tenía 3 años. No hay nadie en particular que me inspirara, fue el tenis en sí", aportó.

De su carrera deportiva eligió tres momentos, aunque acabó haciendo un 'Top 5'. "Difícil. Pero serían Roland Garros 2005, Wimbledon 2008 y US Open 2013. Y claro, también Australia 2009, pero sólo me dais tres opciones. Y quizá la Davis 2004, fue muy especial", manifestó.