Pelea lamentable entre dos tenistas en Orleans: cabezazos, empujones y raquetazos

Penoso episodio el vivido este jueves en el Challenger de Orleans. Se enfrentaban el joven búlgaro de 21 años Adrian Andreev, número 247 del mundo, y el francés Corentin Moutet, número 64 de la ATP, y primer favorito al título en la pista dura gala, en un partido que acabó con victoria de Andreev por 2-6, 7-6 y 7-6. Algo que no sentó nada bien a un Moutet, famoso en el circuito por sus salidas de tono.

Cuando finaliza el partido y ambos tenistas se acerca a la red para saludarse, el francés, vestido de verde, propina un cabezazo al otro tenista quien responde con un golpe con el hombro. En ese momento, Moutet cruza al otro lado de la pista y empuja a un Andreev que no se queda quieto y se va a por este en un intercambio de manotazos y golpes.

El juez de silla, el polaco Klawikowski, intenta poner paz, mientras los dos jugadores se dicen de todo ante la sorpresa generalizada del público. Al final el incidente acaba con Andreev regresando a su banquillo y Moutet hablando con el juez de silla e intentando explicarle su comportamiento.





Tras el encuento Moutet ha culpado en un post de Instagram de los sucedido a un Andreev al que acusa de haberle insultado y al que llegó a retar: "No quiero disculparme por lo que pasó al final del partido. Cuando un jugador se permite decir 'vete a la mierda' dos veces mientras me mira a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que no son cosas que se hacen".

"Me amenazó y me ha invitado a vernos fuera. Cosa que he hecho durante diez minutos, pero no me lo he encontrado. Se ha ido por el otro lado rodeado por seis agentes de seguridad. Espero con impaciencia cuando lo podamos discutir con calma", escribió Moutet.