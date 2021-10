Paula Badosa, en El Partidazo de COPE: "Después de mucho trabajo, he conseguido esa tranquilidad que es clave"

El Partidazo de COPE de este lunes pudo contar con Paula Badosa, la vigente campeona de Indian Wells. Nos emocionaron sus lágrimas, su mensaje al finalizar el partido, su alegría y la repercusión que ha tenido su triunfo. "Ahora de que pasen unos días asimilaré todo, seré más consciente de lo que he hecho", dijo la tenista.

Badosa venció a Azarenka y se tiró al suelo entre lágrimas de profunda emoción: "Me emocioné. La final fue un partidazo y las dos fuimos al límite", reconoció.

Paula Badosa: "Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis lograr algo" La tenista fue la primera española que ganó el Indian Wells. La victoria en la final ante Victoria Azarenka ascendió a Badosa 14 puestos, situándose la 13ª del mundo. 18 oct 2021 - 10:21

La española confesó que, antes de la final, se sentía nerviosa: "Siempre tienes esa ilusión de ganar la final, pero es muy duro. He jugado con jugadores del top-20 que te ganan en cuanto te despistas. Ayer reconozco que estaba bastante nerviosa, tenía muchas ganas de ganar, tenía mucho respeto a Azarenka".

Su mensaje sobre las prisas y la ansiedad

Juanma Castaño le preguntó a Paula Badosa cómo consiguió esa paz mental qué describe y cómo de positiva llega a ser: "Con mucho trabajo y dedicando mucho tiempo, he conseguido esa tranquilidad y estar bien. Tienes que rodearte de buena gente que quiere lo mejor para ti. De mi parte, he trabajado mucho tiempo con psicológos y eso ayuda mucho".

En ese sentido, explicó el mensaje positivo que dio en la rueda de prensa posterior a la final: "Al final, la gente está muy acostumbrada a quererlo todo ahora, y eso es malo porque eso te genera ansiedad. Y todo tiene sus tiempos de maduración".

?? @paulabadosa, tras conquistar el Masters 1000 de Indian Wells



???? “Significa mucho para mí, tengo memoria y sé lo que he pasado. He pasado momentos de depresión, he tenido que tratarme…”



?? “La gente tiene mucha prisa, hay que tener paciencia con las jóvenes” pic.twitter.com/aYBxJieTpq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 18, 2021





Por eso, no renuncia a cumplir su sueño de ganar un Grand Slam: "Ahora estoy más motivada. Quiero acabar mi carrera y poder decir que lo he ganado. Si no lo gano, no pasa nada, pero tengo la ilusión".

Por otra parte, Badosa mantiene la esperanza de que España logre alzarse como campeona en el WTA Finals de noviembre: "¡Ojalá! Tenemos un equipo súper bueno, y todas hacemos piña. Nos llevamos bien y eso es súper importante para ganar algo así".

Fan de 'El Juego del Calamar'

El vuelo de vuelta a España es para descansar, dormir todo lo que confesó que no pudo dormir justo la noche posterior al partido, y quizás ver series: "Llevo series y cosas", dijo una Badosa que se confesó fan absoluta de la serie de moda: 'El Juego del Calamar'.

"Es buenísima, la recomiendo, sí. Es violenta pero es muy buena, y da un giro..." comentó sin darle tiempo a que nos hiciera algún spoiler.