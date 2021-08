Carlos Alcaraz accede a cuartos de final en Winston-Salem

Carlos Alcaraz tuvo que trabajarlo mucho después de llevar el partido a tres sets frente al húngaro Marton Fucsovics, cuarto favorito, al que al final venció por 6-3, 0-6 y 6-2 en un duelo que duró dos horas y seis minutos, el primero que mantuvieron como profesionales.

