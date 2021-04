Novak Djokovic, baja para el Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open, que ya ha comenzado en la Caja Mágica con la disputa de las fases previas, no contará con la participación del número uno mundial Novak Djokovic, que este miércoles ha anunciado su renuncia al torneo.

Fue el propio torneo quién anunció la baja del serbio. "Novak Djokovic no disputará el Mutua Madrid Open. 'Lo siento, pero no podrá viajar a Madrid este año y encontrarme con todos mis fans', dijo Djokovic. 'Ya son dos años, un tiempo bastante largo. ¡Espero veros a todos el próximo año!'", transmitió el Mutua Madrid Open en su cuenta de Twitter.

Novak Djokovic will not be playing in the Mutua Madrid Open.



"Sorry that I won’t be able to travel to Madrid this year and meet all my fans”, said @DjokerNole. “It’s been two years already, quite a long time. Hope to see you all next year!”.