Nick Kyrgios, el tenista que no tiene entrenador porque no aguanta que le digan lo que tiene que hacer

Nick Kyrgios ha caído este jueves ante Rafa Nadal en tercera ronda de Wimbledon por 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (3) en un partido en el que el morbo era más protagonista que el propio resultado.

Cinco años después de sufrir una amarga derrota en el All England Club de Londres, el español Rafael Nadal ha enterrado una pesadilla que guardaba en su mochila. Entonces, Kyrgios tenía 19 años, y era invitado especial del torneo. En la Central, mismo escenario de este jueves, puso aquel uno de julio su nombre en el estrellato al ganar a Nadal por 7-6(5), 5-7, 7-6 (5) y 6-3, aplastándole con 37 saques directos.

Ambos tenistas tienen un balance de 3-3 en sus enfrentamientos, el balear se mantuvo en calma, soportó tranquilo las dejadas de su rival, sus golpes entre las piernas y saques de "cuchara". También sus 29 "aces" y discusiones con el juez de silla.

Nada perturbó su esquema de juego, y a pesar del virtuosismo ocasional de Nick, y de sus geniales toques en la red, Nadal ganó el choque en tres horas y 4 minutos, hablando en la pista solo con sus golpes y levantando el puño cuando, enrabietado, sacó de su pecho toda la emoción contenida, propia de un gran duelo.

En este partido hemos podido ver gestos de celebración nada habituales en Rafa Nadal, que ha mostrado su alegría y rabia al conseguir la victoria ante el jugador australiano. En ruedas de prensa anteriores ya vimos enfrentamientos y declaraciones entre ambos. Kyrgios, aseguró que no se tomaría una cerveza con Rafa y el propio Rafa Nadal dijo que no le importaba lo que hiciera.

When @NickKyrgios provides the crowd with the perfect assist... ��#Wimbledon



��: @Wimbledonpic.twitter.com/E2iQprklmu