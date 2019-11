Nadal: "He creído cuando he visto la mínima oportunidad"

Rafael Nadal afirmó este miércoles que creyó en la remontada ante el ruso Daniil Medvedev en el momento que vio "la mínima oportunidad". El español se rehizo desde un 5-1 abajo en el tercer set y salvó una bola de partido en contra, para acabar consiguiendo el triunfo en el desempate definitivo: "He tenido suerte, evidentemente. Para ganar en esta superficie se necesita suerte. Lo demás son películas, pero la realidad es esa. He creído cuando he visto la mínima oportunidad y he tenido la oportunidad de meterme en el partido. Siendo honestos, 5-2, dos 'breaks', lo normal es perder el partido", explicó.

Nadal también reflexionó sobre lo que pasó por su mente cuando, con 5-1 en contra, se vio con punto de partido a favor de Medvedev: "En ese momento en lo que piensas es que en cinco minutos estarás en el vestuario. Es lo más normal. En ese momento no juegas con tanta presión porque estás a punto de perder. Incluso con 5-2 es complicado pensar en remontar, especialmente en 'indoor'. Estás en sus manos. Con 5-3 empecé a creer porque solo estaba una rotura por detrás, podía meter presión", señaló.

Sin embargo y pese al triunfo, Nadal dijo que no ha sido una de sus mejores actuaciones y que cree que puede jugar "mucho mejor", pero que al menos estuvo mejor que el otro día, frente al alemán Alexander Zverev, y que físicamente se encontró bien, sin problemas: "He mejorado. Había que mejorar lo que hice en el partido anterior. He jugado un juego más reconocible, aún sin crear lo que creo que necesito crear. A nivel físico y de agilidad me encontraba mejor. Cuando golpeaba la bola no tenía la sensación de error. El nivel de juego ha ido hacia adelante y eso es una esperanza", matizó.

El español podría retener este jueves el número uno del mundo en caso de que Roger Federer consiga vencer al serbio Novak Djokovic: "La preferencia es lógica en ese sentido de lo que me conviene", aseguró Nadal al ser preguntado por el partido. "Lo que pasó ayer por la noche (la derrota de Djokovic) es una noticia positiva dentro de lo que cabe. Me hace que pueda tener una opción de depender de mí. Uno no puede estar haciendo cálculos todo el día", agregó un Nadal que confirmó que verá el encuentro.

Nadal también dedicó unas palabras a su rival, Medvedev, por la dura derrota encajada: "Daniil es mentalmente muy fuerte. Lo que ha conseguido es imposible si no eres muy fuerte mentalmente. Lo siento por él porque perder esto es doloroso. Es un buen chico y debería estar orgulloso de lo que ha hecho", dijo. "Es un muro desde el fondo, saca muy bien, hace muchas cosas. Es capaz de cambiar la dinámica cuando las cosas no le salen como quiere. Cuando un jugador tiene esa mentalidad y la mente abierta es porque es muy sólido y tiene que estar en las primeras posiciones del ránking", añadió.