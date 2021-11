AUDIO - ENTREVISTA A MUGURUZA

Muguruza habló de lo importante que ha sido ganar este torneo por primera vez en la historia de nuestro país: “Este tiempo me va a venir, lo voy a saborear bien porque cuando normalmente cuando ganas tienes que pensar en el siguiente torneo y no te deja disfrutar. Este año quiero descansar, ha sido muy duro con tanto protocolo. Empecé con el pie izquierdo perdiendo pero pude darle la vuelta, con Conchita animándome porque fue difícil; pero fui mejorando y la final fue muy bien”.

Cambio de mentalidad

La tenista española reconoció que ha sabido cambiar su mentalidad: “Ahora tengo esa capacidad más desarrollada; antes era más complicado, me quedaba en las cosas malas y ahora miro más hacia delante y me dura menos el enfado. Eso es la experiencia, la madurez como atleta. Creo que he mejorado en todos los sentidos, soy una atleta mucho más completa. He intentado mostrar más mi personalidad, estoy más contenta y sé llevar mejor todo, se me ve más contenta”.

Garbiñe también habló de lo especial que es esta victoria y de los objetivos a por los que irá a partir de ahora: “Es un torneo muy especial, donde están las ocho mejores, cada partido es como una final de Grand Slam y aunque sea menos reconocido que un Grand Slam, tiene un valor muy importante. Mi objetivo es ganar los torneos que me faltan, los dos Grands Slams que me no tengo. Este año he podido iniciar donde lo dejé y quiero seguir más contenta y ganar más trofeos. Está habiendo un muy buen futuro con Badosa y Alcaraz después de Nadal; en España hay mucho talento”. Broeamos con Garbiñe sobre que le dijera a Nadal que le dejara algún título a partir de ahora: "Rafa dame algo, ¿no?, tienes 20 Gran Slams, algo me puedo llevar; tengo algo que no tienes".

