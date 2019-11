Muguruza: "Los que hoy me quieren mañana me odian, siempre es así"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha reconocido que viene de "un año difícil" en el que ha caído al puesto 35 del ranking mundial, pero que ella vive en "una burbuja" ajena las críticas y preparando ya un 2020 en el que todas las jugadores empiezan "de cero" y en el que contará de nuevo con la ayuda de Conchita Martínez.

"Ha sido una decisión muy bonita. Conchita y yo nos llevamos genial desde hace muchísimos años. La conozco desde que tenía 14 años. No está nada garantizado, pero estoy muy cómoda y me hace mucha ilusión empezar el nuevo año con ella. Me tomé tiempo para pensar en la persona que podía ayudarme y desde luego pensé en Conchita", explicó Muguruza ante la prensa tras un acto en Madrid con Caser Seguros, uno de sus patrocinadores.

Tras un año en el que solo ha ganado un torneo (Monterrey), la hispano-venezolana prepara en su "burbuja" la nueva temporada. "Tener éxito tiene cosas buenas y malas. Todo el mundo tiene una opinión, todo depende del momento, los que hoy me quieren mañana me odian, siempre es así. Intento evadirme de todo eso y ser buena conmigo misma porque a veces soy cruel, soy bastante exigente. Ahí está mi lucha, en no pasarme de exigente", analizó.

"Siempre hay presión, la gente especula y tiene expectativas", añadió, consciente de que eso "forma parte del deporte" y de que "es muy difícil repetir los éxitos", como los dos títulos de Grand Slam que conquistó en Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

"Vengo de un año difícil. No fue malo, pero comparado con los resultados ha habido peores y problemas físicos. Pero simplemente es un año, en enero empezamos todas de cero (...) Hay que tener objetivos grandes y el mío es ser la mejor e intentar sujetar trofeos muy grandes, pero si pienso así se me hace muy montaña. Empiezo día a día, me reúno con Conchi, pensamos qué vamos a hacer hoy... Poco a poco. He aprendido a tener otra perspectiva", reflexionó.

En cualquier caso, no escondió que "conseguir cosas grandes" como los mencionados trofeos le hacen "tener más fe" y también "certeza" de que puede recuperar su mejor nivel y volver a aspirar a los títulos más importantes.

"Cuando pienso en esos torneos me sale una sonrisa. Esos momentos se pasan muy rápidos y luego, cuando los recuerdas, piensas que tenías que haber disfrutado más de ellos porque estás en 'shock'. Pasa enseguida. Cuando lo consigues, no te queda otra que al día siguiente empezar de cero otra vez. Siempre te acuerdas de las cosas buenas en los malos momentos", sentenció.

Además, Muguruza se refirió a la "súper experiencia" que vivió en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África que coronó hace dos semanas. "Es lo más duro que he hecho en mi vida. Conseguí realizar la ascensión, pero lo pasé muy mal. He pasado un frío de muerte, he dormido en un saco a temperaturas bajo cero preguntándome quién me mandaría ir. Quería probar mi límite en un reto completamente fuera del tenis y me voy a acordar toda mi vida de este viajecito. No lo recomiendo", dijo con una sonrisa.

Por último, la de Caracas también quiso sumarse a las felicitaciones para el equipo español de Copa Davis. "Me pareció espectacular ganar y además hacerlo en España. Rafa (Nadal) es un súper campeón. Es mucho peor verlo desde fuera porque dentro estás en la acción y puedes hacer algo. Lo de Bautista ha sido increíble, yo no sé si podría haber hecho lo que ha hecho él. No puedo ponerme en su lugar porque debe de ser muy duro", comentó.