Muguruza: "Yo sí estoy vacunada y sé los requisitos que hay que cumplir, es una pelea sin sentido"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha lamentado la "pelea sin sentido" que está librando el serbio Novak Djokovic, que fue retenido a su llegada a Australia al anularse la exención médica con la que contaba para jugar el Abierto de Australia, y cree que "el 'show'" montado "no beneficia al torneo ni al tenis".

"Yo sí estoy vacunada y sé los requisitos que hay que cumplir, y contenta de hacerlo. No veo por qué hay que hacerlo de otra manera. Creo que tarde o temprano todos tendremos que vacunarnos, es una pelea que no tiene sentido", señaló en rueda de prensa en Sídney.

Además, Muguruza no considera que lo que está pasando beneficie al deporte ni al 'Grand Slam' oceánico. "No me quiero meter mucho, porque todavía no está resuelto lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que es un 'show' todo lo que está pasando y no sé si beneficia al torneo y al tenis. Al final, no sé quién gana con todo esto", concluyó.

Este lunes, el número uno del mundo ganó la apelación contra la decisión de denegarle un visado en el Tribunal del Circuito Federal de Australia, por lo que fue liberado tras su retención en un hotel de Melbourne y podrá disputar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.