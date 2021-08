Muguruza y Davidovich sucumben en Canadá

Decepcionante jornada para el tenis español en Canadá. Muguruza cayó con Siniakova, en Montreal y Davidovich con Isner, en Toronto.

Dura derrota de Garbiñe Muguruza frente a la checa, Katerina Siniakova por 2-6 6-0 y 3-6. Muguruza pareció retomar el pulso con un segundo set en el que fue claramente superior, pero en el tercero, Siniakova se recuperó para acabar tumbando a la bicampeona de Grand Slam.

Un partido con dos primeros sets muy diferenciados. El primero, claro para Siniakova por 6-2 y el segundo al contrario; Garbiñe reaccionó con un 6-0 para llevar el partido a la tercera y definitiva manga.

Después del rosco en contra, Siniakova comenzó quebrando y aunque ambas se rompieron el saque hasta dos veces, fue Siniakova la que consiguió el break clave en el séptimo juego del partido. Un 4-3 que inició un definitivo parcial de 3-0 para meterse en octavos eliminando a la hispano-venezolana, Garbiñe Muguruza.

Alejandro Davidovich cedió ante John Isner por 4-6 1-6 en un partido marcado por la perdida del primer set del malagueño. Davidovich tuvo sus opciones en el primer parcial, pero al perderlo, se vino abajo y fue arrasado.

El encuentro comenzó con el gigantón americano dominando y rompiendo el saque de Davidovich, pero el malagueño recuperó terreno rápidamente con una gran reacción. Sin embargo, cuando parecía tener el partido más cerca de su raqueta, Isner volvió a poner presión en el jugadir español y consiguió el break definitivo para adjudicarse el primer parcial por 6-4.

Un parcial que hizo daño a Davidovich que se desconectó del partido e Isner consiguió con relativa sencillez imponer su ley en el segundo set. 6-1 para Isner que accede a segunda ronda donde se enfrentará al cabeza de serie número 13, el chileno, Cristian Garín.

When @JohnIsner is blasting stats like these... well, just ask Alejandro Davidovich Fokina.



Great day at the office for the hard-serving American, who advances to the second round of #NBO21.