Muguruza conquista su primer título de 2021 en Dubai; Bautista no puede con Basilashvili en la final de Doha

La tenista española Garbiñe Muguruza ha conquistado el título, el primero de 2021, en el torneo de Dubai, de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de vencer este sábado en la final a la checa Barbora Krejcikova (7-6(6), 6-3).

De esta manera, en su tercera final del curso, la tenista nacida en Caracas alza su primer entorchado de 2021, convirtiéndose además en la primera española en reinar en el certamen dubaití. Con ello, certifica su gran comienzo de año y suma el octavo título a su palmarés, el primero desde que se impuso en el torneo de Monterrey de 2019.

Muguruza supo reponerse a un inicio adverso, cuando Krejcikova le rompió el servicio en el primer juego. La número 16 del mundo respondió con un 'contrabreak', y tomó la iniciativa con otra rotura para poner el 4-2 que contrarrestó la checa.

Muguruza llegó incluso a disponer de tres bolas de set en el duodécimo juego, pero finalmente todo tuvo que resolverse en el 'tie-break', donde sobrevivió a una pelota de set de su adversaria y finalmente consiguió darle la vuelta a la situación para cerrar a su favor la manga.

Ni siquiera los 11 minutos de parón entre sets motivados por la entrada de Krejcikova en vestuarios para cambiarse de ropa distrajeron a la tenista nacida en Caracas, que arrancó con rotura y defendiéndose de hasta cinco pelotas de 'break'.

Tras intensos y largos juegos, la española encontró una nueva oportunidad en el noveno juego, y cerró, en la segunda de sus tres bolas de partido, la contienda después de más de dos horas de juego. "Es un gran logro. Siempre me quedé cerca, pero al fin he podido ser campeona después de perder dos finales. Esta semana por fin ha dado sus frutos", declaró tras el choque.

De esta manera, Muguruza consigue resarcirse de las dos finales jugadas y perdidas en este 2021; la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, le privó del entorchado en el Yarra Valley Classic de Melbourne (Australia), mientras que la checa Petra Kvitova fue su verdugo en el torneo de Doha (Catar).

El tenista español Roberto Bautista no ha podido conquistar el título del torneo de Doha (Catar), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre pista dura, después de caer este sábado en la final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (7-6(5), 6-2).

El castellonense, número 13 del mundo y ganador en Catar en 2019, fue incapaz de romper el servicio de su adversario durante el choque, y pierde así la oportunidad de alzar su décimo título ATP y el primero de 2021.

La igualdad reinante en el comienzo de partido, sobre todo marcado por la solidez de ambos con el servicio, obligó a disipar la primera manga en el 'tie-break', donde sí se sucedieron las 'mini-roturas'; finalmente, el georgiano consiguió llevarse el parcial en su segunda oportunidad.

