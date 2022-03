Los Grand Slam unifican criterios y habrá desempate a 10 puntos con 6-6 iguales en el quinto set

Los cuatro 'Grand Slams' del circuito, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, han acordado este miércoles unificar el desempate a 10 puntos cuando se llegue al 6-6 en el quinto set, según anunció la Junta de los cuatro torneos.

Esta decisión se adoptará inicialmente a modo de prueba y comenzará en Roland Garros, pretende "crear una mayor coherencia en las reglas del juego" y "mejorar la experiencia tanto para los jugadores como para los aficionados". "Esta decisión, aprobada por el Comité de Reglas del Tenis regido por la ITF, se aplicará a todos los 'Grand Slams' de clasificación, individuales y dobles masculinos, individuales y dobles femeninos, en silla de ruedas y eventos juveniles en individuales", explicó el comunicado.

Starting at this year's Roland-Garros, all four Grand Slams will use a 10 point tie-break to decide final sets when the score reaches six games all.



Find out more ??