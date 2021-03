Kyrgios carga contra Carlos Alcaraz y le tilda de "muy aburrido"

El tenista australiano Nick Kyrgios criticó a Carlos Alcaraz, una de las más firmes promesas del tenis español, y lo tachó de "muy aburrido". El tenista de Canberra respondió en redes sociales a un vídeo de la derrota del murciano ante el finés Emil Ruusuvuori en el que se predecían muchos enfrentamientos entre los dos jóvenes en el futuro.

"Jesús, si pasa eso sería tan aburrido como el infierno", dijo Kyrgios, quien prefirió no competir este año en el Masters 1.000 de Miami. Alcaraz, que buscaba seguir sumando victorias en este 2021, cayó en tres sets ante Ruusuvuori en un torneo al que había accedido gracias a una invitación.

Geezus, boring as hell if that’s the case