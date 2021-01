Ingresado tras sufrir un infarto Carlos Bernardes, el juez de silla más carismático del mundo del tenis

El juez de silla, el brasileño Carlos Bernardes, está ingresado en un centro hospitalario de Melbourne después de sufrir un ataque al corazón mientras guardaba la cuarentena previa al Abierto de Australia.

Bernardes, uno de los árbitros más carismáticos del tenis internacional, se sintió mal, sufrió un ataque al corazón y fue llevado al hospital por los servicios sanitarios australianos en una ambulancia. El juez de silla brasileño evoluciona satisfactoriamente, según informa la ATP, y podría recibir el alta en los próximos días.

Following admittance to hospital (non-Covid related) on Wednesday in Melbourne, we are pleased to report that ATP Umpire Carlos Bernardes is recovering well.



Carlos passes on his gratitude for all the well wishes he's received, and we wish him all the best for a full recovery. pic.twitter.com/UF9f0aweIZ