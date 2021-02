Garbiñe Muguruza buscará el título en el Yarra Valley Classic ante Barty

La española Garbiñe Muguruza (5) arrolló en semifinales a la checa Marketa Vondrousova (8) por un severo 6-1 y 6-0 y se enfrentará a la local y primera clasificada mundial Ashleigh Barty en la final.

“Muy contenta de estar en otra final. Mi servicio funcionó en los momentos importantes y he estado tomando el control desde los primeros momentos. Siempre es bueno jugar contra las mejores, en este caso contra la número uno mañana”, explicó tras la conclusión de un partido en el que mantuvo un alto porcentaje de puntos convertidos con el primer servicio (88%).

Muguruza confirmó su condición como una de las tenistas más en forma actualmente en el circuito después de confeccionar un camino hasta la final brillante tras conceder tan sólo diez juegos en sus primeras cuatro victorias del torneo.

Sus anteriores resultados fueron de 6-2 y 6-0 ante la belga Alyson Van Uytvanck; 6-1 y 6-2 ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova; y un doble 6-2 ante la estadounidense y vigente campeona del ‘major’ australiano Sofia Kenin.

Tendrá la ocasión de igualar en la final el cara a cara desfavorable (2-1) que mantiene con la principal esperanza ‘aussie’ de cara a la temporada australiana.

Barty se impuso en las semifinales de Birmingham (Gran Bretaña) en 2017 y Doha en los cuartos de final de Doha (Qatar) en 2019; mientras que Muguruza se apuntó la victoria en los octavos de final de Toronto en 2017.

Los tres partidos que disputaron contaron con un set de desempate, estadística que augura una emocionante final que se disputará este domingo.

Muguruza: "No me siento favorita para el Abierto de Australia"

Garbiñe Muguruza ha asegurado que a pesar de alcanzar la final del Yarra Valley Classic, de categoría WTA 500 y que se está disputando en Melbourne (Australia), "no" se siente "favorita para el Abierto de Australia", primer 'Grand Slam' de la temporada y que comienza la próxima semana.

"No me siento favorita para el Abierto de Australia. Ahora estoy jugando un torneo en el que estoy jugando bien. Es curioso cómo es el tenis, porque aunque esté jugando bien un torneo no quiere decir que mágicamente la semana que viene todo va a salir igual de bien. Son torneos diferentes. Favorita, no", declaró en rueda de prensa tras el partido.