Federer y Nadal piden la fusión de ATP y WTA

El tenista suizo Roger Federer ha reclamado que "ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan como uno solo" fusionando sus dos cuerpos rectores, la ATP y la WTA, ya que "son tiempos difíciles en todos los deportes" debido a la crisis sanitaria y el tenis puede "salir de esto con dos cuerpos debilitados o con un cuerpo más fuerte".

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?