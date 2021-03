Djokovic no jugará el Masters 1.000 de Miami para quedarse en casa con su familia

El número uno del mundo, Novak Djokovic, ha renunciado al Masters 1.000 de Miami, primero de la temporada, para "quedarse en casa este tiempo, con su familia", según ha explicado este viernes en un breve mensaje a través de las redes sociales.

El tenista serbio no estará en la cita estadounidense que se celebrará del 22 de marzo al 4 de abril. "Queridos aficionados, siento mucho anunciarles que este año no viajaré a Miami para competir. Decidí usar este precioso tiempo en casa para quedarme con mi familia", indicó 'Nole'.

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!