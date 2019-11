Djokovic convence con su frescura, Federer naufraga ante Thiem

Suman entre los dos once títulos en las Finales ATP, y este domingo comenzaron una nueva batalla en el O2 de Londres donde persiguen objetivos diferentes. Uno, el serbio Novak Djokovic, recuperar el número uno del mundo y acabar así la temporada, y otro, el suizo Roger Federer mantenerse como el hombre récord del torneo.

En sus respectivas presentaciones en el grupo Bjorn Borg, Djokovic demostró una superioridad demoledora ante el italiano Matteo Berrettini (6-2 y 6-1), pero el suizo Roger Federer, séxtuple campeón del torneo, cayó ante el austríaco Dominic Thiem (7-5 y 7-5), su "bestia negra" este año ante el que ha doblado la rodilla tres veces.

Fresco, a pesar de una larga temporada que continuará a partir del 17 de este mes en las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica en Madrid, Djokovic se impuso al debutante Berrettini en tan solo 63 minutos, sumando así 11 veces en las que se impone en el primer partido de este certamen. "Nole" no cae en la ronda inicial de este torneo desde que el español David Ferrer le venciera en 2007. Después siempre ha iniciado la conquista del mismo de forma positiva. Y se lo ha apropiado en cinco ocasiones (2008, 2012-13-14-15).

Este martes jugó de forma arrolladora, traducida en regularidad perfecta. Solo cometió ocho errores no forzados, por 28 de su rival, muy mermado con su mejor arma, el servicio, que perdió en cinco ocasiones. Con confianza tras ganar por quinta vez el Masters 1.000 de París, y colgarse el quinto título del año, por novena vez en una temporada. Djokovic ya mete presión a Nadal en la lucha por saber quien acabará como número uno del mundo al final del 2019. Si al comenzar el torneo el español le sacaba 660 puntos, ahora solo le aventaja en 440. Nadal comenzará mañana, en el grupo Andre Agassi, contra el defensor del título, el alemán Alexander Zverev

En su primera participación en este evento, Berrettini pagó cara su novatada, aunque le cabe el orgullo de ser el primer italiano en participar en este torneo desde Corrado Barazzutti en 1978 en Nueva York. Estuvo nervioso, no se encontró cómodo sobre la pista azul del O2, y claudicó ante Djokovic en su primer duelo contra él. Luego sacó conclusiones positivas para no desanimarse. "Creo que él ha restado de forma increíble, es lo más impresionante de todo lo que ha hecho", razonó. "Es lo que siempre he dicho de Rafa y Roger, son los tres mejores de la historia del tenis, y esperaba encarar un partido muy duro. Aprendí mucho de Roger y de Rafa (contra los que ya se había enfrentado antes), y por supuesto aprenderé un montón de él", dijo el romano.

Luego, Federer inició la conquista de su séptimo título pero tropezó con un rival, que parece que le tiene tomada la medida. Thiem le ganó por tercera vez esta temporada en cien minutos.

A menos de dos años de la cuarentena, el suizo se maneja todavía rápido y elegante sobre una pista cubierta, donde puede obtener esta semana su victoria número 300. Pero este domingo no supo mantener a raya las embestidas del austríaco, mucho más seguro desde el fondo de la pista.

Vestido de negro y con el pelo recién cortado, el partido no comenzó nada bien para el de Basilea. Su primera volea de revés se estrelló en la red, y luego estuvo abajo 2-0. Malos presagios para un jugador que no gana este torneo desde el 2011, y que regresaba a Londres después de haber tenido en su mano su noveno Wimbledon en julio en la final contra Novak Djokovic cuando dispuso de dos bolas de partido, y las perdió haciéndose el serbio con el título.

A pesar de contar con el apoyo histórico de los 20.000 aficionados que llenaron el O2, el arranque de Federer no fue el que él deseaba, pero el resultado no es definitivo y todavía puede lograr las semifinales. De momento es la 13ª vez que pierde su partido inaugural.

Thiem, que domina en los cara a cara ahora por 5-2, había ganado al de Basilea en la final de Indian Wells, en pista dura, y en los cuartos de final de Madrid, sobre tierra, este año.

También significa que Federer ha encajado la primera derrota en pista cubierta en lo que va de temporada. Ganador en Basilea, donde se hizo con los cuatro partidos que disputó (Stan Wawrinka no se le presentó), y sumó los otros dos en la Laver Cup de Ginebra, contra el australiano Nick Kyrgios y el estadounidense John Isner, Federer no había perdido ninguno este año bajo techo.

Así, Djokovic y Thiem se enfrentarán el martes, mientras Federer lo hará contra Berrettini.