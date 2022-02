Djokovic abre la opción de vacunarse: "Tengo la mente abierta, no soy excluyente y todo es posible"

El tenista serbio Novak Djokovic ha concedido una entrevista a la televisón serbia RTS y ha vuelto hablar sobre su decisión de vacunarse y además ahora añade que se abre a la posibilidad de vacunarse.

En relación sobre su decisión de no vacunarse, lo tiene claro: "La tomé de manera consciente, concienzuda, independiente y por mi cuenta y llegué a la conclusión de que es mejor para mí”.

Una de las razones que tiene Djokovic para no vacunarse es su condición de deportista profesional y como tal, él explica que tiene que controlar todo lo que entra en su cuerpo: "Como deportista profesional, debo verificar tres veces todo lo que entra en mi cuerpo y de qué manera me puede afectar. Si algo me afecta lo más mínimo, puedo sentirlo. Simplemente, en ese nivel superior de tenis, cada cambio puede producir resultados positivos o negativos. Simplemente soy cauteloso y me tomé un tiempo para mí antes de tomar una decisión”.

La novedad de la entrevista de Djokovic para el medio de su país es que ahora no descarta que acabe vacunándose: "Tengo la mente abierta, no soy excluyente y todo es posible".

Este próximo lunes el serbio regresa a las pistas en el torneo ATP de Dubai: "Tengo motivación adicional y la inspiración de salir a la cancha y de jugar mejor que nunca. Nada está garantizado, pero me alegro por la oportunidad y tengo muchas ganas de jugar" y añade "No puedo decir que las cosas serán iguales cuando regrese al terreno, seguro que esta situación influirá en mi retorno".