Carlos Moyá, positivo en COVID-19 tras regresar de Abu Dabi con Nadal

El español Carlos Moyá, extenista y actual entrenador de Rafa Nadal, confirmó este martes a través de sus redes sociales que ha resultado positivo en COVID-19 a su regreso a Mallorca, procedente de Abu Dabi. "Buenas a todos, quería deciros que yo también he dado positivo por COVID. El domingo, al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas, di negativo en test de antígenos. Unas horas más tarde, al confirmarse un positivo en el equipo, fui a hacer PCR y di positivo", explicó.

El extenista y excapitán de la selección española en la Copa Davis, afirmó estar vacunado contra la covid con dos dosis pero que los síntomas "sin necesidad de ir al hospital, han sido bastante fuertes". "Fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor por todo el cuerpo, escalofríos han sido mis síntomas. Seguro que la vacuna ha ayudado a no ir a peor ni tener que visitar el hospital", desveló. "Ahora ya estoy bastante mejor, espero que lo peor haya pasado", añadió. El tenista español Rafa Nadal anunció ayer que, tras realizarse las pruebas pertinentes, había resultado positivo al volver del torneo de exhibición de Mubadala, en Abu Dabi.

El ahora entrenador del tenista de Manacor, aprovechó para pedir precaución en estas fechas: "Id con cuidado en estas fechas, no os fiéis solamente del resultado de antígenos si es negativo, ni tampoco de que los síntomas son leves, en mi caso no ha sido así y muchos de los que conozco lo mismo". "Si no supiera lo que tengo, sería como una gripe de las de siempre. Os iré informando", añadió.