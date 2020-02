Carlos Alcaraz rechaza que le comparen con Nadal: "No me gustan las comparaciones; cada uno sigue su camino"

El nombre de Carlos Alcaraz está en boca de los aficionados al tenis después de que este joven de 16 años, nacido en Murcia, consiguiese sorprender este lunes en su primer partido ATP con una victoria ante Albert Ramos en Río de Janeiro.

Si Alcaraz consigue derrotar a su próximo rival en octavos de final, el argentino Federico Coria (116 del ránking), se convertirá en el más joven en avanzar a cuartos de un torneo ATP desde que el checo Michal Tabara lo hizo en 1996 en Praga a los 16,7 años.

Las comparaciones con Rafa Nadal, son inevitables. aunque él las rechaza: "Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que no me gustan las comparaciones porque cada jugador sigue su camino, ha jugado lo que tenía que jugar y ha entrenado lo que tenía que entrenar. Y sus entrenadores saben lo que tenía que hacer. Entonces a mí las comparaciones no me gustan nada con ningún jugador, porque yo sigo mi camino y entreno lo que tengo que entrenar", insistió.

Se siente preparado para competir en el tenis de élite: "En esta pretemporada he trabajado muy bien y muy duro. Y he hecho un cambio físico con respecto al año pasado. Y estoy preparado de todas las maneras para afrontar estos partidos". Emocionalmente, también se encuentra preparado: "Ahora mismo todavía tengo que mejorar muchísimas cosas, pero sí, yo creo que puedo seguir en este camino".

En Río, su primera gran cita, no mira más allá del siguiente partido: "Sólo miro partido a partido porque aquí cada partido hay que jugarlo al máximo porque si llegas a despistarte en un momento con estos jugadores te cuesta muy caro."

Su técnico es Juan Carlos Ferrero: "Me felicitó y está igual de contento que yo".