Carlos Alcaraz: "Nunca es fácil jugar con el público en contra, no me podía imaginar que sería tan heavy"

Después de caer eliminado en los octavos de final en el Masters 1000 de Paris frente a Hugo Gastón, el tenista español Carlos Alcaraz escribió a través de su cuenta de Instagram, sus sensaciones tras lo ocurrido en el partido, haciendo especial incidencia en el ambiente que se palpaba durante el encuentro ya que Alcaraz pudo experimentar en sus propias carnes lo que en su momento vivió Rafael Nadal.

"Nunca es fácil jugar con el público en contra y ayer se demostró. Yo sabía que iba a ser difícil lidiar con el ambiente que había, pero no me llegué a imaginar que podría ser tan heavy. Mi primera vez en esta situación no fue fácil para mí. Me hizo daño no saber lidiar con esa presión pero, como todo en la vida, caemos pero nos levantamos y seguimos adelante. Lo más importante es aprender de estas situaciones y estoy seguro de que volveré más fuerte y con lecciones aprendidas", escribía en sus redes sociales.

Alcaraz afronta la semana que viene el Masters de la 'Next Gen' de Milán donde es uno de los principales favoritos al título: "Ahora toca coger estas lecciones y pensar en Milán la semana que viene".