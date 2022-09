Carlos Alcaraz aterriza en Valencia para la Copa Davis

El tenista Carlos Alcaraz acaba de aterrizar en la terminal de vuelos privados de Valencia, tras partir esta madrugada desde Nueva York, y se dirigirá al hotel de concentración del equipo español de Copa Davis, donde mantendrá una conversación con el capitán Sergi Bruguera para conocer en qué estado se encuentra y decidir si puede participar en el duelo ante Serbia del miércoles o se reserva para el viernes ante Canadá.



El nuevo número uno mundial, tras atender en la jornada del lunes a los compromisos con los patrocinadores y los medios de comunicación tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, se desplazó directamente a Valencia en un vuelo privado y aterrizó en Manises poco antes de las 11:00 horas.

See you next year NYC! ???? Con ganas de defender la camiseta de ???? en Valencia! Allá vamos! ?? pic.twitter.com/dusMoLKxYw