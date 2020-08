Bautista remonta a Medvedev y se verá las caras con Djokovic en las semifinales de Cincinnati

El tenista español Roberto Bautista firmó una espectacular remontada este miércoles ante el ruso Daniil Medvedev (1-6, 6-4, 6-3) para alcanzar las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati, donde se medirá con el número uno del mundo, Novak Djokovic que venció al alemán Struff en dos sets (6-3 / 6-1).

El castellonense no tuvo opción en el primer set, tuvo que cambiar su juego y obligar al ruso a hacerlo también, para dar la vuelta a un partido muy igualado. Bautista, que por primera vez pasa de cuartos en el torneo de Cincinnati, buscará la final ante Djokovic.

�� Champion Dethroned ��@BautistaAgut reaches a first Cincinnati semifinal with his 1-6, 6-4, 6-3 win over Medvedev.#CInCyTENNISpic.twitter.com/Gw6w3usLis