Bautista gana la Copa del Rey ante De Miñaur

Roberto Bautista se coronó ante Álex de Miñaur como campeón de la edición número 95 de la Copa del Rey, torneo que este año tiene un significado especial al enmarcarse en la celebración del 130 aniversario del Recreativo de Huelva 1889, club decano del tenis español.

El tenista castellonense, número 12 del mundo, superó al australiano, el número 26, por 6-3 y 7-6 en una hora y 40 minutos de juego. El primer set se resolvió en 43 minutos de juego con claro dominio de Bautista. Los dos finalistas comenzaron el encuentro con inmaculados servicios, en los que no cedieron ni un solo punto a su rival. En un largo juego fue finalmente Roberto Bautista quien se impuso para protagonizar la primera rotura del encuentro. De Miñaur resistió cortando el intercambio con dejadas, pero no evitó que subiera el 3-1 al marcador.

Con la manga cuesta arriba De Miñaur dejó detalles de su calidad con un revés paralelo sobre la línea, apenas un destello ante el brillo constante de Bautista, que, aunque con más disputa, se apuntó el 5-1. Luego el australiano retrasó que la primera manga tuviera ganador con un juego en blanco y una rotura sobre Bautista, con un nivel de juego más intenso, encadenando varios puntos sin mácula (5-3). De nuevo con su saque tuvo la oportunidad de apurar sus opciones de atacar el empate, pero Bautista no se lo permitió y estableció el 6-3.

Ha sido muy especial jugar en el @rcrtenishuelva estos días, volviendo a sentir el apoyo de los aficionados en la pista!⁣

⁣It has been very special to play in Spain, feeling the support from fans again!⁣

