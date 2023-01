Bautista, Davidovich y Badosa avanzan a cuartos de final en Adelaida

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Alejandro Davidovich pelearán por un puesto en las semifinales del torneo de Adelaida 2, puntuable para la ATP y que se disputa de pista dura, después de saldar con victoria sus partidos de este miércoles ante el neerlandés Robin Haase y el australiano John Millman, respectivamente, mientras que Pablo Carreño cayó eliminado en su debut.

El jugador castellonense, que parte como cuarto cabeza de serie de la cita, tuvo que trabajar ante Haase, frente al que necesitó en su debut los tres para imponerse por 6-3, 3-6 y 6-3 en casi dos horas de encuentro. Por su parte, Davidovich, séptimo favorito en Adelaida 2, sumó su segunda victoria de la temporada después de derrotar con autoridad al tenista australiano John Millman, verdugo de Albert Ramos, por un doble 6-3 tras un duelo donde estuvo muy seguro con el saque.

En cambio, no pudo acompañar a sus compatriotas el asturiano Pablo Carreño, segundo cabeza de serie del eventos y que no pudo con el surcoreano Soonwoo Kwon, que le remontó para batirle en tres mangas por 3-6, 6-4 y 6-4. El de Gijón no aprovechó tener un tempranero 'break' de ventaja en el tercer y definitivo set.

Badosa continúa su buena marcha en 2023

La tenista española Paula Badosa continúa con su buen comienzo de temporada 2023 y se clasificó este miércoles para los cuartos de final del torneo de Adelaida 2, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar a la estonia Kaia Kanepi en dos sets por 6-1 y 7-5.





La catalana marcha de momento invicta en este inicio de año tras sus tres primeros partidos y parece que está recuperando el nivel que ofreció en el 2021. Tras deshacerse con autoridad de Anett Kontaveit en su debut en la cita australiana, también dominó con solvencia a Kanepi, pese a lo ajustado del segundo parcial. Buscará un puesto en las semifinales con la brasileña Beatriz Haddad Maia que ganó, también en dos mangas, a la estadounidense Amanda Anisimova, por 6-4 y 7-5.

Párrizas, eliminada en Hobart

La tenista español Nuria Párrizas no se pudo clasificar este miércoles para los cuartos de final del torneo de Hobart (Australia), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras caer ante la kazaja Yulia Putintseva por 6-2 y 6-3.





La granadina afrontaba animada el duelo después de haberse impuesto hace unos meses a su rival en las Finales de la Billie Jean King Cup, pero en esta ocasión no tuvo demasiadas opciones, salvo al inicio del segundo set. La jugadora andaluza se vio desarbolada por Putintseva en el primer parcial donde cedió en tres ocasiones su servicio, pero pareció reaccionar en el segundo, donde comenzó rompiendo para ponerse 2-0. Fue un espejismo porque la kazaja se rehizo y sólo concedió un juego más.

Previa Open de Australia

La española Rebeka Masarova, que la pasada semana alcanzó la final del torneo de Auckland, cayó en la previa del Abierto de Australia ante la italiana Lucrezia Stefanini. Masarova no pudo mantener su racha y cayó en la segunda ronda de la clasificación pese a ganar la primera manga por 6-1. En las dos siguientes sucumbió por un doble 6-3.

También perdieron Marina Bassols ante la francesa Kristina Mladenovic, por 2-6, 7-6(8) y 5-7, y Aliona Bolsova ante la ucraniana Lesia Tsurenko por 1-6 y 2-6. En cambio, progresaron Cristina Bucsa, que venció a la estadounidense Ashlyn Krueger por 6-2 y 6-0, y Jessica Bouzas, que derrotó a la australiana Ellen Perez por 6-3 y 6-2.