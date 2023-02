Badosa vuelve a perder en primera ronda

La española Paula Badosa no pudo superar la primera ronda del torneo de Dubái tras perder en un maratoniano partido de 3 horas y 24 minutos ante la rusa Liudmila Samsonova, por 6-7(3), 7-6(5) y 6-4.



La igualdad fue la nota predominante de un partido jugado de poder a poder, en el que ambas jugadoras tuvieron que emplearse a fondo.

????@paulabadosa reels off SEVEN points in a row for the tiebreak, 7-6(3)!#DDFTennispic.twitter.com/ij7KTIvD4I