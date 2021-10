Andy Murray pierde las zapatillas con la alianza, pide ayuda en Instagram y las recupera horas después

Drama con final feliz para el tenista Andy Murray, que lo ha ido compartiendo a través de su red social Instagram.

Este jueves, Murray publicó un mensaje en el que pedía ayuda para intentar recuperar su preciado anillo de boda, el cual había perdido junto a sus zapatillas, prenda en la que había anudado la joya mientras entrenaba para el torneo de Indian Wells

Después de cenar, Murray regresó a su hotel en coche, pero que este "no olía muy bien" porque había dejado en su interior sus zapatillas. "Hay unos 39 grados aquí, así que mis zapatillas están bastante húmedas, sudorosas y huelen mal, así que decidí que cuando volviese al hotel, necesitarían airearlas y que se secaran un poco".

Y al no tener "balcón" en su habitación, el exnúmero uno del mundo prefirió dejar las zapatillas debajo de su coche, con tan mala fortuna de que no se percató que había anudado en sus cordones su anillo de boda.

"Cuando volví al coche por la mañana, los zapatos ya no estaban, me los habían robado y tuve que ir a una tienda y comprar unas diferentes a las que normalmente uso. Y mientras me preparaba para el entrenamiento, mi fisioterapeuta me dijo: '¿Dónde está tu anillo?' Y yo me dije 'oh no'. Ato mi anillo de bodas a las zapatillas cuando estoy jugando porque no puedo jugar con él puesto en la mano, así que también me lo han robado", lamentó el escocés.

"Quiero intentar encontrarlo y si alguien puede compartir esto o tiene alguna pista de dónde pueden estar, sería muy útil para poder tratar de conseguirlo", pidió.

Historia con final feliz

Apenas 16 horas después, Murray volvió a publicar otro mensaje para comunicar que la historia concluía con un final feliz.

"¿Os lo podéis creer? ¡Han vuelto a casa! Todavía huelen horrible. Desliza para ver la felicidad", invitaba para ver las 'stories' en la que daba las gracias a los muchos mensajes que le han escrito tratando de ayudarle y con todos los que lo compartieron. Al final, según cuenta, se solucionó con algunas llamadas y charlando con el personal de seguridad del hotel.

Murray compartió la imagen y dio fe de que el mal olor de sus zapatillas todavía no se había ido.