Alcaraz recibe el trofeo de número uno, el más precoz de la historia

La ATP entregó este lunes al español Carlos Alcaraz el trofeo que le acredita como número uno del mundo, el más joven en acceder a ese puesto después de que el pasado septiembre ganase el Abierto de Estados Unidos con 19 años. En la pista principal del Masters de París, la ATP homenajeó en una breve ceremonia al murciano con la canción 'Eye of the Tiger' -la preferida del tenista- como telón de fondo.



"Es un sueño hecho realidad, cuando era niño quería ser número uno y ser campeón de un Grand Slam. Todo ha venido muy rápido. Me siento muy feliz y muy feliz de compartirlo con todos vosotros. Nos vemos el miércoles", dijo en inglés Alcaraz, quien debutará ese día ante el japonés Yoshihito Nishioka en la segunda ronda del torneo de París-Bercy.



Con 19 años, 4 meses y 7 días, Alcaraz (5 de mayo de 2003) es el más joven en proclamarse número uno. Lo consiguió el 12 de septiembre de este año, cuando se actualizó la clasificación tras su triunfo en Nueva York. El español superó el récord del australiano Lleyton Hewitt, que llegó a lo más alto con 20 años, 8 meses y 23 días en 2001. El sistema actual de clasificación de la ATP se instauró en 1973.



Alcaraz es el cuarto español que alcanza el número uno, después de Carlos Moyá, su entrenador Juan Carlos Ferrero y Rafael Nadal.