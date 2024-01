Alcaraz pierde con De Miñaur en su primer partido en tierras australianas

El español Carlos Alcaraz disputó este miércoles en Melbourne un partido de exhibición preparatorio para el Abierto de Australia frente al anfitrión Alex de Miñaur, que venció el encuentro por 6-4, 5-7 y 10-3. El Rod Laver Arena de Melbourne rozó el lleno para el partido de exhibición de Carlos Alcaraz, que, pese a perder, deleitó a los asistentes con un buen repertorio de voleas, dejadas y golpes ganadores durante la jornada.

Great practice match with @alexdeminaur in the Rod Laver Arena! ?????? Incredible to see the court full today! ?? @AustralianOpen



?? Getty pic.twitter.com/mdBs8I1I21