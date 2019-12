El alcalde de Manacor: "Que la Academia de Nadal genere riqueza no implica que no deba cumplir"

Una de las noticias extrañas de este jueves es el extenso comunicado que ha mandado el tenista Rafa Nadal a los medios de comunicación contra el alcalde de Manacor, quien ha acusado públicamente a la Rafa Nadal Academy de no pagar algunos impuestos municipales y de recibir tratos de favor por la construcción de la instalación deportiva.

Nadal respondió manifestando su dolor por quien le acusa de vivir al margen del municipio de Manacor: "Son ataques que pretenden manchar mi nombre", decía el tenista.

El alcalde Miquel Oliver atendió en directo El Partidazo de COPE después de que, durante la tarde del jueves, declinara entrar en directo con Juanma Castaño. Oliver especifica que la Academia pagó el IBI "cuando el Ayuntamiento se lo reclamó. Y se requirió a la Academia, no a Rafa Nadal. Las Administraciones públicas están para hacer cumplir las obligaciones", recordó.

Preguntado por lo dolido que se ha sentido Rafa Nadal tras acusarle de que viva al margen de la municipalidad de Manacor, el alcalde aseguró que "nunca he dicho que Nadal viva al margen del municipio. Como persona y deportista, siendo admiración por él", afirmó para después poner en duda la autoría del comunicado del deportista: "Estoy seguro de que la carta no la ha escrito él".

Con respecto a la Academia, Miguel Oliver reconoció "no estar descontento. La intención no es que deje de estar, pero nos toca denunciar por qué se hizo o no se hizo... O por qué, utilizando la figura de Rafa, se hizo urbanismo a la carta con ella. Es un atractivo turístico, pero no quita para que cumpla con las obligaciones legales, como todo el mundo. Que yo esté contento de que esté en Manacor, no quiere decir que la Administración tenga que velar por estas situaciones".

Y a pesar de que da trabajo a muchos vecinos de Manacor y es un atractivo turístico, el alcalde Oliver lanzó al aire la siguiente pregunta: "¿Que genere riqueza implica que pueda hacerse urbanismo a la carta?"

Finalizó recordando que "no me arrepiento de nada" de lo que ha dicho anteriormente en público y que "yo no me he metido con Rafa Nadal. Si fueran de Manacor, lo entenderían".