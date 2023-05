Debut victorioso de un Alcaraz que recupera el número 1

El español Carlos Alcaraz se estrenó este sábado en el Masters 1.000 de Roma con victoria en la segunda ronda del torneo ante su compatriota Albert Ramos, al que batió en dos sets, por 6-4 y 6-1, en el día que recuperó el número uno del circuito. No falló el actual campeón del Masters 1.000 de Madrid.

