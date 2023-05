Carballés barre con facilidad al boliviano Deillen en su debut; Párrizas se despide ante Kudermetova

Roberto Carballés comienza con buen pie

La primera presencia de un español en la primera ronda del Master 1000 de Roma se ha saldado con victoria. El tinerfeño batió con solvencia al boliviano Hugo Dellien, 157 de la ATP, haciendo valer su condición de favorito por 6-2 y 6-3. El español, 51 del mundo, accede de esta forma a la segunda ronda del torneo, la misma que en Madrid, donde cayó ante el alemán Alexander Zverev.

Carballés ha debutado en el Foro Itálico rompiendo primer saque del sudámericano, permitiendo así, tener una renta de tres juegos que amplió a cuatro con otro 'break' en el quinto. De hecho, el primer parcial pudo haberse convertido en un trámite si Carballés no hubiera desaprovechado una bola de rotura en el segundo saque de un Dellien que se vio superado por el gran juego desplegado por el canario.

El segundo set siguió un guión similar al anterior, Carballés que no quería sorpresas, muy sólido al resto, consiguió quebrar otros dos servicios del boliviano, en el tercer y en el noveno juego, para sellar su pase a segunda ronda donde le espera el británico Daniel Evans, número 24 del mundo.

Párrizas no tira la toalla y remonta

La tenista española, Nuria Párrizas, no tuvo la misma suerte que Carballés al caer en segunda ronda sobre la arcilla de Roma ante la rusa Veronika Kudermetova. La rusa fue capaz de triunfar en dos sets por 7-5 y 6-2, tras casi dos horas de batalla. La granadina, 80 del mundo, que venció en su anterior choque a la germana Niemeier, no pudo deshacerse de la quinta clasificada de la WTA que venía más descansada al no jugar primera ronda.

No lo puso nada fácil Párrizas en el primer set y, aunque cedió su segundo saque, reaccionó para arrebatar el de la rusa en el séptimo juego. De hecho, la granadina tuvo en sus manos encaminar el set con 5-5 en el marcador y tres bolas de 'break' que Kudermetova salvó para coger impulso y asestar el golpe clave en el siguiente juego, agenciándose el set con una rotura que dejó tocada a la española.

Ya en la segunda manga, Kudermetova sacó su mejor tenis y fue imparable para Párrizas que no pudo mantener el pulso. La rusa selló el segundo y último set con un 6-2. En la siguiente ronda Kudermetova se enfrentará a la vencedora del duelo entre la italiana Elisabetta Cocciaretto y su compatriota Anastasia Potapova.