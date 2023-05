El saludo de Alcaraz al público de Madrid: "Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?"

Carlos Alcaraz sufrió en la final del Mutua Madrid Open. Los gestos de preocupación y hasta de enfado durante el primer y el segundo set se transformaron en sonrisas y en gestos de ánimo hacia los 12.500 espectadores que llenaron la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.

La sintonía entre Alcaraz y el público fue total, y el murciano solo pudo devolver con palabras de agradecimiento y con un tono absolutamente desenfadado el apoyo recibido.

Carlos Alcaraz repite título en Madrid tras imponerse a Struff en una peleada final a tres sets Carlos Alcaraz luchó más de lo previsto ante el alemán Struff y se impuso en la final por 6-4, 3-6 y 6-3. Alcaraz revalida la corona conquistada en 2022. 07 may 2023 - 18:20

"Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?" bromeó Alcaraz cuando tomó el micrófono de la organización para saludar al público, emulando el saludo de David Bisbal que se hizo viral recientemente.

Carlos Alcaraz aseguró que había "disfrutado más que sufrido", pero que a veces "los nervios entran en juego", tras ganar la final del Masters 1.000 de Madrid al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 3-6 y 6-3.

"Hoy he disfrutado a ratos, en otros he sufrido, pero esto es lo que hay que vivir. En estas circunstancias los nervios a veces te pueden, los nervios entran en juego. Pero he disfrutado más que he sufrido", afirmó tras una final mucho más igualada de lo previsto entre los números dos y 65 del mundo.



"Hay que estar ahí todo el rato, Jan es muy agresivo, sabía que iban a venir bombas. Yo soy agresivo, pero también sé adaptarme a lo que viene", indicó en sus primeras declaraciones en pista, antes de recoger su trofeo, el segundo consecutivo en Madrid.



"A veces me digo, Charly, haz magia, y en ese momento me sale de dentro", añadió el jugador murciano respecto a los momentos en los que fue por detrás en el marcador.

Dedicatoria a su madre

Alcaraz se tiró al suelo de la pista Manolo Santana tras su victoria, vencido por la emoción, y luego se dirigió al palco de su equipo para abrazarse con sus técnicos y familiares.

También felicitó a su madre, en el Día de la Madre, en el mensaje que escribió en la cámara de pista.